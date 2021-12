Gabriel treina no Bahia e deve enfrentar a Portuguesa

O Bahia ganhou um importante reforço para o jogo deste domingo, 4, às 18h30 (horário de Salvador), contra a Portuguesa, no Canindé.

Após sofrer uma contusão no jogo contra o Grêmio, quando foi susbtituído no intervalo da partida, o meia Gabriel participou normalmente do treino desta quarta-feira, 31, no Fazendão e está confirmado no importante confronto em São Paulo.

Quem continua como dúvida é Diones. O volante recebeu uma pancada no tornozelo direito no treino da última terça. O jogador será reavaliado na quinta-feira, último treino em Salvador antes da viagem para o jogo.

Até o momento, os únicos dois desfalques já confirmados são o zagueiro Danny Morais e o meia-atacante Lulinha, ambos machucados.



adblock ativo