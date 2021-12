Gabriel treina e deve reforçar Bahia contra o Cruzeiro

Apesar do empate sem gols com a Portuguesa, o meia Gabriel, que, ainda em busca de melhor ritmo de jogo, entrou no segundo tempo da partida, foi alvo de elogios por parte do técnico Caio Júnior.

Na tarde desta quinta-feira, 9, o jovem meia tricolor participou normalmente das atividades e, a julgar pelas declarações de treinador do clube, deverá começar como titular a partida do próximo sábado, 11, contra o Cruzeiro, em Pituaçu.

Ao seu lado no setor de armação de jogadas, Gabriel poderá ter a companhia de Mancini, que retorna ao time após ter cumprido suspensão. Souza, suspenso, e Kléberson, lesionado, seguem fora.

O treino - Enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate sem gols com a Lusa participaram apenas de um treino regenerativo, os demais atletas do elenco do Esquadrão participaram mais uma vez de um mini-coletivo.

O time de colete branco treinou com Renan, Gil, Dudu, Gerley; Lenine, Magno, Vander e Jéferson; Jones e Ryder, enquanto a equipe de azul foi formada por Omar, Neto, Alysson e Victor Lemos; Mancini, Caio, Gabriel, Ciro e Rafael. Com dois gols de Ciro, com um de Mancini e com um de Rafael, o time azul venceu por 4 a 0.

Para definir o time que entrará em campo contra a Raposa, Caio Júnior comandará um último treino às 9h30 desta sexta-feira, 10, no Fazendão.

