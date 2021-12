Gabriel treina e deve jogar pelo Bahia contra o Náutico

Autor de um dos dois gols no triunfo diante da Ponte Preta, Gabriel acabou saindo da partida em Campinas sentindo dores devido a uma pancada sofrida no jogo. Mas o jogador está confirmado no confronto deste sábado, 18, às 18h30, contra o Náutico.

Gabriel treinou normalmente na atividade realizada nesta sexta-feira, 17, no estádio do Sport, Ilha do Retiro. O jogador revelou que ainda sente um pouco de dor no local, mas afirmou que está pronto para a partida.

No único treino antes do jogo deste sábado, o elenco fez um rachão de dois toques em campo reduziado e depois ensaiou cobranças de bolas paradas. O técnico Caio Junior ainda não definiu quem será o substituto de Zé Roberto, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Ciro e Caio disputam a vaga na equipe titular do tricolor baiano.

Se o time perde o meia Zé Roberto, Caio Junior terá o reforço dos zagueiros Danny Morais e Titi, além do volante Fahel, que estavam suspensos contra a Ponte Preta.



