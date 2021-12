Gabriel pode desfalcar o Bahia contra o Atlético-GO

Na partida disputada na noite da última terça-feira, 21, contra o São Paulo, pela Copa Sul-Americana, o Bahia voltou para o segundo tempo de jogo sem um dos seus principais jogadores: o meia Gabriel.

O jogador, que teria sido substituído por ter se queixado de dores na coxa, ainda será reavaliado pelo departamento médico do clube e, portanto, é dúvida para o duelo do próximo domingo, 26, contra o Atlético-GO, em Pituaçu.

Além de Gabriel, o volante Fabinho e o atacante Souza também serão reavaliados pelos médicos do Tricolor e as suas participações no jogo de domingo também são incertas.

Contra o Dragão, o técnico Caio Júnior já não poderá contar com Hélder, Diones e Mancini, que acumularam três cartões amarelos e terão que cumprir suspensão.

Por outro lado, o treinador poderá contar pela primeira vez com o meia Jéferson, então recuperado de lesão, e com o atacante Cláudio Pitbull, jogador recém contratado pelo clube.

