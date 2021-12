Gabriel dá susto em treino e pode desfalcar o Bahia

Tudo transcorria normalmente no treino da tarde desta terça-feira, 4, no Fazendão, quando o elenco e a comissão técnica do Bahia tomaram um susto: o meia Gabriel sentiu dores na coxa e deixou a atividade.

O jovem atleta tricolor estava participando de uma série de cobranças de faltas quando pôs a mão na coxa e pediu para ser atendido. O treino prosseguiu e o jogador recebeu atendimento do lado de fora do campo de treino.

Como o treino ainda está em curso, ainda não há informações sobre se Gabriel terá condições de atuar na partida desta quarta-feira, 5, contra o Atlético-MG, em Pituaçu.

O treino - O técnico Jorginho aproveitou o treino desta terça-feira, o último antes do duelo contra o Galo, para fazer ajustes pontuais na sua equipe.

Em treino tático, o treinador corrigiu o posicionamento dos seus comandados e trabalhou jogadas de bola parada.

Como não poderá contar com Jussandro, que está suspenso, Jorginho promoveu o recém contratado Romário à condição de titular na lateral esquerda. O jogador, no entanto, ainda aguarda regularização junto à CBF para saber se poderá atuar.

