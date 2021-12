Gabriel critica medida do STJD que beneficia Palmeiras

Adversário direto do Bahia na briga contra o rebaixamento para a Série B, o Palmeiras, sob a alegação de que havia tido um gol anulado de modo indevido no jogo do último fim de semana, contra o Internacional, conseguiu junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que os pontos não fossem computados para o time gaúcho.

Porta-voz do time baiano na contenda, o meia Gabriel classificou a medida do STJD como "estranha" e lembrou que o Bahia também fora prejudicado pela arbitragem no transcurso do Brasileirão.

"É estranho uma partida ter o seu resultado cancelado, mas só dependemos da gente. Temos que fazer a nossa parte. Se fosse para anular jogos, nosso time também teria que ter alguns jogos anulados, porque fomos muito prejudicados", reclamou Gabriel.

Depois de ter sido poupado dos treinos nos dois últimos dias, o meia voltou às atividades na tarde desta quarta. O jovem armador do Esquadrão lamentou o seu histórico de lesões e garantiu estar pronto para defender as cores do time baiano no duelo contra a Lusa.

"É chato isso que estou sentindo. Alguns falam que é por causa da base que eu não tive, porque eu não fazia musculação. De qualquer forma, é chato ficar sentindo e saindo dos jogos por isso. Mas não preocupa para domingo. Com fé em Deus, se o professor optar por mim, estarei em campo", adiantou.

O jogador falou também da atual situação do Bahia na tabela de classificação e, apesar de reconhecer as dificuldades durante as partidas do torneio, comemorou o fato de o Esquadrão depender de si próprio para evitar a queda no Brasileirão.

"No meu ponto de vista, todo jogo é sempre muito difícil. Temos que manter o foco. Com a mesma vontade de sempre. Temos que ganhar, de qualquer forma. Dá um certo alívio só depender da gente. Pior é depender dos outros", finalizou.

