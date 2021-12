Gabriel admite preocupação, mas nega crise no Bahia

Apontado como um dos principais jogadores do atual elenco do Bahia, o meia Gabriel é também um dos mais confiantes na recuperação da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o jovem meio campista, embora o tricolor tenha somado apenas 17 dentre 57 pontos disputados e esteja há sete jogos sem vencer em Pituaçu, o atual panorama, representado pela 16ª colocação na tabela de classificação, não é de crise, mas de preocupação.

"Acho que crise não existe, mas a situação é preocupante. Os resultados não estão acontecendo em casa. O Bahia sempre teve muita força jogando em casa e, nesses dois meses, não está acontecendo isso. Mas temos que ver o lado bom, que saímos da zona de rebaixamento", diz Gabriel.

A expectativa do meia é a de que, durante o segundo turno do torneio nacional, o tricolor possa se recuperar e, por conseguinte, se manter na primeira divisão. "Agora começa um outro campeonato para a gente. Agora é o segundo turno. Temos que emplacar os resultados", projeta.

Gabriel conta ainda que não entendeu o que teria acontecido com a equipe tricolor no jogo do último domingo, 26, quando saiu na frente do placar e cedeu o empate, em Pituaçu, ao Atlético-GO, e espera que isso não se repita nos jogos restantes da competição nacional.

"Não sei o que aconteceu. Temos que acertar isso aí. Foi um erro nosso. Sofremos uma certa pressão e temos que acertar isso durante a semana", finalizou.

