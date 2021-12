Gabriel aceita ir para o Flamengo "se for bom para o Bahia"

Por volta das 16h30 da última quarta-feira, 9, somente os goleiros do Bahia treinavam no campo do Fazendão. Neste momento, desceu o primeiro jogador de linha para realizar treino físico separadamente: o meia-atacante Gabriel, recém-recuperado de uma cirurgia para correção de desvio do septo nasal.

Pouco antes, no almoço de lançamento do Campeonato Baiano, o presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho, havia confirmado o interesse do Flamengo em contar com seu futebol. Questionado sobre o assunto pela reportagem, o garoto fez cara de surpresa e devolveu com outra pergunta: "Não era o Inter?".

Não. Será mesmo o Flamengo. Isso se as negociações, que estão muito bem encaminhadas, não mudarem de rumo. Um grupo de empresários que está investindo pesado em atletas para colocar no rubro-negro carioca (além de Gabriel, Elias, volante ex-Corinthians e atualmente no Sporting-POR, é outro na mira) faz questão de contratar a revelação tricolor.

O Bahia tem 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o megaempresário Carlos Leite detém os outros 30%, adquiridos no ano passado. O valor total, segundo Marcelo Filho, é de 5 milhões de euros, algo em torno de R$ 13 mi. Mas a intenção da cúpula do Esquadrão é negociar apenas metade do que lhe cabe (35%), esperando obter lucro maior em uma eventual transação futura. Nessas condições, o Bahia ganharia R$ 4,7 milhões com a transferência de Gabriel para o Fla.

"O Flamengo está em cima, insistindo muito no negócio. Realmente está encaminhado, mas ainda não fechado. Gabriel só vai embora quando eu assinar", afirmou o mandatário tricolor, dando fortes indícios de que o menino do Jardim Cruzeiro está muito perto de trocar Salvador pelo Rio.

Após a atividade, Gabriel foi novamente interpelado pela reportagem e, apesar de não ter falado muito, mostrou um pouco do seu sentimento sobre a possível saída: "Não estou sabendo de nada, mas não sou eu quem decide isso. Eu gosto do Bahia, todo mundo sabe, só que uma negociação como essa envolve muita coisa. O Flamengo é um clube grande, né? Se for bom pros dois, beleza". Nenhum dos responsáveis pelo futebol do Fla atendeu ao telefone para comentar o assunto.

Caso a transação seja confirmada, aumenta ainda mais a carência do atual elenco tricolor, admitida pela própria cúpula do Bahia: o ataque. Por conta disso, o presidente Marcelo Filho prometeu pelo menos dois bons reforços para o setor até o início da Copa do Nordeste.

