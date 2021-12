Futuro do lateral Pará pode ser decidido nesta semana

Ainda em negociações com o Cruzeiro, o tricolor pode decidir o futuro do lateral-esquerdo Pará, revelação do time no último Brasileirão, ainda nesta semana. A Raposa já admitiu a vontade de contar com o garoto, de 19 anos, e deve ceder até dois atletas em troca.

Em entrevista após o amistoso contra o Shakhtar, o presidente Marcelo Sant'Ana se limitou a admitir que está negociando o futuro do jogador, sem dar maiores detalhes. Um dos jogadores que o Bahia pode receber na troca é o volante Souza, que disputou a Série A pelo Santos e não está nos planos para a temporada.

Em relação aos reforços, será confirmada nessa semana a chegada de Thales, zagueiro de 21 anos que estava no Internacional e que chega por empréstimo. O próprio técnico Sérgio Soares já falou sobre a chegada do reforço. "É um zagueiro rápido, que tem boa bola área, e será mais um para compor e tornar nosso sistema defensivo muito forte", disse.

Sobre o atacante que será contratado após o declínio no acordo com Jael, dois nomes ficaram mais distantes. Além do salário de Borges ser considerado alto, Wellington Paulista se aproximou de um acerto com o Coxa.

No domingo, 18, o Bahia confirmou a saída do zagueiro Lucas Fonseca, que pediu para deixar o clube. Ambas as partes chegaram a um acordo financeiro para a rescisão do contrato do defensor, que deve ir para o futebol chinês.

adblock ativo