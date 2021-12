Futuro de Moisés será definido até sexta-feira, garante empresário

O destino do lateral-esquerdo Moisés, um dos destaques do Bahia na campanha do retorno à Série A, será definido nos próximos dias. Pelo menos é o que garante o empresário do atleta, Dulcídio Martins.

“Estamos nos aproximando de um acordo. Até sexta-feira teremos uma definição sobre o futuro de Moisés”, disse, em contato com a reportagem de A TARDE, sem querer especificar com qual time seria o acordo.

Moisés possui contrato com o Corinthians até o final do ano que vem. Chegou ao Timão no início de 2015, mas nunca foi utilizado pela equipe. Na temporada passada, foi emprestado ao Bragantino.

O Tricolor já deixou claro que pretende contar com o lateral para 2017. O presidente Marcelo Sant’Ana, por sinal, está em São Paulo, acompanhado pelo diretor de futebol Nei Pandolfo, buscando por reforços e renovações. Entre elas, a de Moisés.

Não voltam

Emprestados nesta reta final de 2016, respectivamente para Náutico e Fortaleza, o lateral-direito Hayner e o meia João Paulo Penha não voltarão para o Fazendão no ano que vem.

Hayner, que possui contrato com o Tricolor até o final de 2017, já acertou renovar seu empréstimo por mais um ano com o Timbu. O diretor de futebol do time pernambucano, Eduardo Henriques, confirmou a informação.

Já João Paulo Penha vai até o Fazendão nesta quinta-feira, 15, para acertar o seu empréstimo para o CSA, onde jogou o Alagoano no início deste ano. O empresário do atleta, Marivaldo Bastos, confirmou a informação. O CSA pretende contar com o meia por toda a próxima temporada, quando voltará a disputar a Série C do Brasileirão.

