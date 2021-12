"Futebol está caro", diz Jorginho sobre contratações

Em situação diferente da vivida pelas grandes equipes do País, que têm se embrenhado à caça de grandes nomes do futebol, o Bahia segue a ocupar pouco espaço de destaque quando o seu poder de contratação é posto em evidência.

Na tarde desta sexta-feira, 4, em sua primeira entrevista coletiva durante a nova temporada, o treinador tricolor, Jorginho, se mostrou preocupado para com a situação do Esquadrão no "mercado da bola" - até agora, o Bahia contratou somente três modestos jogadores.

"São poucos os times que têm condições de contratar. Futebol está caro. Não nos reforçamos muito e nem vamos. Olha os valores, cara. Para o futebol brasileiro é absurdo. Até porque quem abre o portão para mim não sabe nem o quanto custa isso. Eu tenho medo do futuro, de quando isso estourar", refletiu o treinador.

De acordo com o comandante tricolor, a solução para o início de temporada poderá ser a base do time, que foi mantida, e os jovens das divisões de base do clube.

"Temos que tentar ver o que temos na base. Mas sei que não vão resolver e não podemos cobrar desses garotos. A base pode ajudar, mas sabemos que as dificuldades são as mesmas. Vamos ter problemas com quem vai jogar dentro dos nossos defeitos. Precisamos de alguma coisa para mudar. Não é questão de não ter qualidade. O Bahia tem bons jogadores, mas de uma forma única. Tudo se torna mais difícil, mas vamos lutar com as armas que temos", disse.

O treinador suspirou mais uma vez que tem encontrado dificuldades para contratar e comentou também sobre como influenciou nas contratações dos três novos reforços do time baiano para a temporada.

"Está difícil. Fizemos contratações pontuais. O Brinner veio com a saída do Fonseca. Ele foi sugestão minha, porque eu não indico ninguém. Douglas, o goleiro, veio porque havia uma necessidade. O Ricardo Palmeira (preparador de goleiros) foi quem indicou. O Thuram foi uma sugestão minha e veio cobrir a saída do Rafael (emprestado para o DC United)", finalizou.

