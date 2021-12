Funcionário histórico do Bahia morre aos 82 anos

Adherbal Amaral, funcionário símbolo do Bahia, morreu na manhã desta quinta-feira, 25, aos 82 anos. Adherbal lutava contra um câncer há mais de 17 anos.

Com mais de 30 anos de serviços prestados ao clube, o 'velinho', como também era conhecido, foi homenageado na conquista do Campeonato Baiano, em abril. Na ocasião, Adherbal ergueu o troféu, com direito a usar a faixa de capitão do time.

A cerimônia de cremação está marcada para as 16h30 desta quinta-feira, 25, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A partir das 16h, haverá uma missa na capela G do local. Seu Adherbal deixa a esposa e três filhos.

A diretoria do Bahia determinou que seja respeitado um minuto de silêncio na partida contra o Flamengo, no dia 4, válido pelo Brasileirão, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo