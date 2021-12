“Fui expulso por causa do jogo passado”, afirma Mano Menezes

O treinador Mano Menezes comentou a expulsão após discussão com Enderson Moreira, treinador do Goiás. O técnico tricolor disse que a discussão foi “coisa de jogo” e afirma que a expulsão se deu por reflexo da última partida.

“É evidente que fui expulso por causa do jogo passado. Tem muito ex-árbitro como comentarista falando e atacando o treinador. Temos que ter quem fale também para defender”, disse após a partida.

Mano exaltou o poder de reação da equipe diante do Goiás, na noite desta sexta-feira, 16. Nos acréscimos, o tricolor conseguiu o empate, com um jogador a menos desde os 36 minutos do segundo tempo.

O treinador tricolor voltou a falar das oscilações da equipe, porém viu evolução no grupo. “Se continuarmos com essa evolução, principalmente as que estamos tendo no segundo tempo, vamos fazer partidas melhores”, finalizou.

