Freddy Adu é relacionado e pode estrear pelo Bahia

Depois de ter sido regularizado e inscrito no Campeonato Baiano, o ganês naturalizado norte-americano Freddy Adu está bem perto de jogar pelo primeira vez pelo Bahia.

É que, nesta quinta-feira, 18, o jogador foi relacionado por Joel Santana e será opção no jogo de domingo, 21, contra a Juazeirense.

O meia atacante é a principal novidade da lista, mas o treinador tricolor também aproveitou para dar novas oportunidades ao zagueiro Demerson, ao lateral-direito Madson, ao meia Jéferson e ao atacante Ryder.

Para o duelo no Adauto Morais, Joel não poderá contar, porém, com Marcelo Lomba, Neto, Hélder, Talisca e Souza, todos vetados pelo departamento médico.

Com seis pontos ganhos, o Bahia é o líder do Grupo 2 do Baianão. Depois da Juazeirense, o Esquadrão ainda terá pela frente o Bahia de Feira e o Vitória.

