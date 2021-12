Freddy Adu é regularizado e já pode jogar pelo Bahia

O Bahia acaba de ganhar mais um reforço para a disputa do Campeonato Baiano: nesta sexta-feira, 5, o nome do ganês naturalizado norte-americando Freddy Adu apareceu no Bid (Boletim Informativo Diário) da CBF e o jogador, agora regularizado, já pode atuar pelo tricolor.

A direção tricolor precisa apenas inscrever o atleta na Federação Bahiana de Futebol (FBF) para que ele possa atuar no Estadual; as inscrições para o Baianão vão até o dia 24 de abril.

Para regularizar Adu, o Bahia correu contra o tempo para que o gringo tirasse um visto de trabalho brasileiro, um RG e um CPF. Estes eram os requisitos para que o nome do atleta pudesse ser registrado na CBF.

Para conseguir tirar toda a documentação do jogador, o departamento de registros do Esquadrão teria recorrido a um escritório especializado de Brasília.

Moeda de troca - Freddy Adu foi oferecido ao Bahia pelo Philadelphia Union, que demonstrou interesse na contratação do meia Kléberson.

O tricolor, então, aceitou ceder Kléberson e receber Adu como moeda de troca até o final do ano, por empréstimo. O jogador ainda não assinou contrato com o Esquadrão.

