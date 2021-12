'Frango' de Jean vira piada na internet

Com bom humor, torcedores brincam na Internet com o 'frango' sofrido pelo jovem goleiro do Bahia, Jean, na partida de quarta-feira, 22, contra o Ceará, na Arena Fonte Nova. Em jogo de ida válido pela final da Copa do Nordeste, o arqueiro tricolor, deixou a bola passar por debaixo das pernas aos 26 minutos do segundo tempo. Veja os memes criados com o assunto:

