Forte nas laterais, Bahia fica perto de acerto com Mena

Uma das posições mais carentes no mercado nacional, a lateral tem sido o principal foco das contratações do Bahia até o momento. Três reforços para o setor já foram anunciados oficialmente – o destro Nino Paraíba, o canhoto Léo Pelé e o lateral direito João Pedro, que pertence ao Palmeiras, já treinava no Fazendão e assinou nesta sexta-feira, 5, contrato de empréstimo por um ano após realizar exames médicos.

Para fechar o quarteto, a diretoria tricolor já encaminha acerto com o chileno Mena, lateral esquerdo de origem que atuou em várias ocasiões no Sport na linha de meio-campo. O jogador tem contrato com o Cruzeiro, mas o Bahia deverá adquirir parte de seus direitos e assinar com ele até o fim de 2019, com possibilidade de renovar por mais um ano.

De acordo com apuração da reportagem, Eugenio Esteban Mena Reveco, de 29 anos, viria para ganhar cerca de R$ 120 mil. Por conta disso, o investimento seria, ao todo, menor do que se o clube repatriasse Moisés, do Corinthians, que pediu um ordenado de aproximadamente R$ 200 mil.

Mena supriria a perda do prata-da-casa Juninho Capixaba, que teve sua compra confirmada pelo Corinthians nesta sexta. Ele rendeu cerca de R$ 6 milhões ao Bahia, que ainda recebeu Douglas como parte do negócio. O goleiro assina por três anos com o Esquadrão.

Números do chileno

Na temporada de 2017, Mena realizou 45 partidas pelo Sport e marcou um gol. Ele destacou-se, principalmente, pela participação ofensiva. Em um grande número de jogos atuou pela esquerda numa linha mais ofensiva. Foi líder de assistências do Leão da Ilha no Campeonato Brasileiro, com cinco passes para gol. Também apareceu bem sendo o atleta do time que mais acertou cruzamentos (39).

Caso confirmada a contratação, o Bahia terá de se conformar em dividir o atleta com a seleção chilena, para a qual ele é convocado desde 2011. Mena já disputou 51 jogos com a camisa da La Roja e balançou a rede três vezes. A equipe, porém, está fora do Mundial, o que deve diminuir seu número de embates no ano. Pelas Eliminatórias da Copa, Mena realizou nove partidas, oito delas como titular.

Mais para o lado?

Além dos já confirmados e do quase certo Mena, o Bahia ainda poderia trazer mais um lateral. Um dos nomes ventilados é o de Caíque Sá, que pertence ao Joinville e disputou o último Brasileirão com a camisa do arquirrival, Vitória.

Em contato com a reportagem, Carlos Kila, executivo de futebol do clube catarinense, confirmou que a direção tricolor entrou em contato para falar sobre o jogador no fim do ano passado, mas a conversa não evoluiu.

“A ideia era a gente receber uma compensação financeira e ainda ficar com alguns atletas do Bahia que nos interessassem, mas eles não voltaram a entrar em contato”, disse Kila.

Segundo o dirigente, Caíque não renova com o Vitória, mas tem outras propostas. Caso não seja negociado, apresenta-se ao JEC na segunda, 8.

