Fortaleza x Bahia terá primeira transmissão de futebol em Libras no Brasil

O duelo entre Fortaleza x Bahia, na tarde deste sábado, 3, pela Copa do Nordeste, entrará para a história do futebol brasileiro. Além da importância em campo, o jogo será o primeiro com transmissão em Libras do Brasil.

De acordo com o Tricolor baiano, o confronto poderá ser acompanhado através das redes sociais do clube, onde serão disponibilizados opções para pessoas com deficiência auditiva.

"Nosso objetivo é que as pessoas surdas que usam a Língua Brasileira de Sinais possam acessar esse conteúdo pelo celular enquanto assistem ao jogo, na TV ou em algum outro dispositivo e assim ter uma experiência inédita como torcedoras", declarou o gerente de marketing do clube, Lênin Franco.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 500 milhões de pessoas possuem um grau de surdez no mundo. "Nosso país tem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. No jogo de sábado, realizaremos uma ação inédita usando a Língua Brasileira de Sinais", escreveu o clube nas redes sociais.

