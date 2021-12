Fora dos planos do América-MG, meia Tchô está perto do Bahia

Além do atacante Jael e do lateral Tony, o Bahia pode se reapresentar com mais um reforço para a temporada. O meia Tchô está negociando com o Esquadrão e pode ser apresentado no inicio da semana. O jogador atuou pelo América Mineiro na Série B de 2014.

Segundo o jornal O Tempo, de Minas Gerais, o Coelho optou pela não renovação de contrato com o atleta, que teria o Bahia como novo endereço.

"Ele tem propostas de outros clubes. Chegou ao nosso conhecimento que o Bahia seria um deles. Além disso, a pedida salarial não condiz com a realidade financeira do América hoje", disse o membro do conselho administrativo do América, Euller Araújo, ao periódico.

Tchô tem 27 anos e foi o segundo artilheiro do América em 2014, com 10 gols. O atleta trabalhou com o novo diretor do Bahia, Alexandre Faria, no time mineiro.

