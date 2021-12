Fora do time titular nos treinos, Souza pode virar reserva

Para treinar o elenco do Bahia em dois períodos, na última quarta-feira, 27, no Fazendão, o técnico Jorginho separou seus pupilos em dois grupos: enquanto um trabalhava a parte física, o outro realizava uma atividade tática.

Peça-chave dessa 'segregação', Souza chamou atenção por ter ficado entre os jogadores que, atualmente, estão fora da equipe titular. Apenas por isso e pelo tênis verde-limão que usou no treino da tarde, no momento em que os 11 preferidos de Jorginho ensaiavam jogadas de ataque e defesa.

Apesar de o comandante tricolor garantir que, a 21 dias do próximo jogo, pela estreia do Campeonato Baiano, ninguém ainda pode ser considerado titular ou reserva, as pistas que indicam que o Caveirão deve reiniciar a maratona de jogos no banco vêm sendo dadas desde a semana passada.

Na primeira atividade tática da intertemporada - decorrente da eliminação precoce do Esquadrão na Copa do Nordeste -, o atacante só foi testado no time titular na parte final do treino. E, na última sexta-feira, em amistoso contra o Atlântico, Souza formou, com os demais reservas, a equipe que disputou a etapa inicial do duelo.

Em sua trajetória de mais de dois anos no Bahia (chegou no início de 2011), Souza foi sempre o artilheiro do time e sentou no banco de reservas apenas duas vezes, ambas em sua primeira temporada, e com a justificativa de estar retornando de um problema físico.

No dia 27 de março de 2011, ele voltava de um período de um mês fora dos campos para aprimorar a forma e só entrou no segundo tempo do confronto com o Bahia de Feira, pelo quadrangular semifinal do Campeonato Baiano daquele ano. Mais tarde, no Brasileiro, o Caveirão sofreu uma lesão muscular diante do Fluminense e, um mês depois, no dia 24 de julho, voltou para ver do banco o empate por 0 a 0 com o Coritiba, em Pituaçu. Nem entrou.

"Bomba-relógio" - Um funcionário do Bahia, que acompanha o dia a dia do Fazendão e preferiu não ter seu nome divulgado, disse que, "por enquanto", Souza está tranquilo. "Mas isso é uma bomba relógio, pois ele tem a idolatria da torcida e não foi tão mal assim na Copa do Nordeste para ser sacado do time", afirmou, antes de revelar: "A justificativa que Jorginho deu para Souza é que ele precisa ver como o time vai se portar com as peças novas (Obina e Adriano), mas o 'dia D' vai ser sexta-feira (amanhã), quando terá coletivo (o jogo-treino foi cancelado). Aí, se Souza voltar a ficar entre os reservas, poderemos ter uma noção melhor de sua reação".

Com o celular desligado e blindado pela assessoria de imprensa do clube, o Caveirão não falou sobre o assunto.

NÚMEROS DE SOUZA PELO ESQUADRÃO

2011

Jogos como titular: 35

Substituído em: 18

Jogos no banco: 2 (entrou em um deles)

Gols: 18

2012

Jogos como titular: 35

Substituído em: 6

Jogos no banco: 0

Gols: 27

2013

Jogos como titular: 5

Substituído em: 0

Jogos no banco: 0

Gols: 1



adblock ativo