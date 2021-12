Fora do elenco titular, Jailton rescinde com o Bahia

Há dois dias, o Bahia anunciou a rescisão de Gabriel Valongo. Nesta quinta-feira, 10, foi a vez do zagueiro Jailton, que estava fora dos planos tricolor desde o início da pré-temporada, acertar sua saída do clube.

Após defender o Penapolense, o jogador chegou ao Tricolor no início de maio de 2015 e assinou vínculo que se encerraria em maio deste ano. Segundo nota publicada no site oficial do clube, a rescisão ocorreu em comum acordo, após reunião entre as partes.

adblock ativo