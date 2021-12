Fora de casa, Bahia vence Juazeirense no Baianão

No jogo de ida das semifinais do Baianão, o Bahia venceu a Juazeirense por 2 a 1 no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, neste domingo, 5. Os gols foram marcados pelos atacantes Maxi Biancucchi e Kieza, pelo lado tricolor, e Fabiano descontou para o time da casa.

O triunfo deu vantagem ao Esquadrão para o jogo de volta, marcado para o domingo, 19, na Arena Fonte Nova. O time pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, se classifica para a final da competição.

O jogo

O péssimo gramado no Adauto Moraes e o calor foram empecilhos que dificultaram o desempenho dos times em campo. Contudo, não demorou para o Bahia sair na frente do placar. Aos 10 minutos da partida, Maxi recebeu belo lançamento de Souza, fintou o goleiro Tigre e chutou para marcar o primeiro gol do jogo.

O tento deu moral à equipe que manteve domínio da partida e, inclusive, a pressão no campo de ataque da Juazeirense. Mas não demorou muito para o time da casa reagir. Após o goleiro Douglas Pires espalmar a bola na cobrança de falta realizada por Juninho, nos 37 do primeiro tempo, Fabiano aproveitou o rebote e empatou. No fim da etapa, o atacante Júnior ainda mandou duas bolas na trave.

A partida seguiu em um ritmo cadenciado. Os times pecavam na hora da finalização, até que, aos 22 do segundo tempo, Thales conseguiu desarmar a zaga da Juazeirense, no campo de ataque. No lance, a bola sobrou para Kieza que teve a tranquilidade de marcar o gol da vitória.

