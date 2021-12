Fora de casa, Bahia tenta manter embalo diante do Santos

Após dois anos, Bahia e Santos voltam a se encontrar nesta quinta-feira, 9, às 19h30, num palco importante para a história do Alvinegro Praiano, mas também para o Esquadrão. Quando se fala de Bahia na Vila, os torcedores mais antigos lembram-se logo de 1959. Afinal, foi lá que se encaminhou o título brasileiro do Esquadrão naquele ano. Na primeira partida da decisão em melhor de três, o Tricolor venceu o Santos de Pelé por 3 a 2.

Mas não é preciso voltar tanto no tempo para sorrir. Nos dois últimos confrontos em domínio alvinegro, foi o Bahia quem fez a festa no final. Pelo Brasileirão de 2011, arrancou empate em 1 a 1 e se garantiu na Série A.

Em 2012, após ocupar a zona da degola por 12 rodadas no 1º turno, venceu por 3 a 1 na abertura do returno e arrancou para uma campanha de recuperação. Nas duas oportunidades, Neymar estava do outro lado.

Aquele foi o último encontro entre as equipes na Vila. No Brasileiro do ano passado, o Santos preferiu jogar no Pacaembu, na capital paulista. Lá, deu Santos, por 3 a 0.

Reencontro

Para o retorno à Vila Belmiro após dois anos, o técnico Gilson Kleina aposta num jogo apertado, apesar do bom retrospecto lá. Principalmente porque o Santos, com 39 pontos, busca encostar no G-4: "No segundo turno, começa a se definir o que as equipes querem. Algumas querem o G-4. Outras, sair do rebaixamento. E o nosso campeonato ainda é esse mesmo, fazer gordura para escapar".

Para o comandante, independente do estádio ou do adversário, o Tricolor tem que manter o espírito que recuperou a equipe nas últimas rodadas. "Respeitamos muito a tradição do Santos, a força deles, mas também estamos num bom momento", cravou.

E Kleina ganhou boas novas. O atacante William Barbio, que era dúvida, se recuperou de uma pancada no pé direito e deve ser titular nesta quinta. Ele disputa vaga com Marcos Aurélio, elogiado pelo técnico após a atuação contra o Flu e pode retornar. Quem continua de fora é o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, o meia Branquinho, com dores na panturrilha, e o atacante Rafinha, com problema na coxa direita.

Na quarta, 8, o técnico Gilson Kleina fechou a última atividade antes da partida para a imprensa. Ele também manteve o mistério e a escalação só será revelada minutos antes de a bola rolar. Além da dúvida entre Barbio e Marcos Aurélio, o volante Léo Gago pode ganhar a vaga de Diego Macedo no meio-campo. Outra possibilidade é fechar a cabeça da área com a entrada do marcador Fahel.

