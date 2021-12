O Bahia ficou no empate por 0 a 0 com o América-MG, na quarta-feira, 11, em Minas Gerais, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil.

Tiago Lemos Fora de casa, Bahia fica no empate com o América-MG

Na próxima quarta, 19, o mesmo resultado na Fonte Nova levará o jogo para os pênaltis e qualquer outro empate classificará o Coelho. Com isso, o Esquadrão terá de vencer se quiser a vaga.

O América teve mais posse de bola na primeira etapa, mas fora da área tricolor. Na única vez que levou perigo, aos 25 minutos, os mineiros contaram com um erro de domínio do zagueiro Lucas Fonseca. Rafael Bastos roubou a bola e tocou para a área. Victor Rangel dominou e ajeitou para o chute sem força de Osman, nas mãos do goleiro Marcelo Lomba.

O Bahia só foi acordar aos 41 minutos, quando Danilo Pires deu uma de ponta direita e fez linda jogada antes de servir de bandeja a Zé Roberto. O atacante encheu o pé e acertou o travessão. Minutos depois, o mesmo Zé poderia ter aproveitado cruzamento de Luisinho, mas se atrapalhou todo com a bola na pequena área.

No segundo tempo, o Coelho começou melhor e exigiu duas defesas seguidas de Lomba em chutes de Osman e Rafael Bastos. Depois, Danilo mandou falta no travessão.

Mas a melhor chance foi do Bahia. Aos 28, Danilo Pires botou Gustavo Blanco na cara do gol, só que o volante bateu pra fora.

