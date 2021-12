Fora de casa, Bahia busca embalar diante do Paysandu

Duas informações conflitantes. O Bahia nunca teve uma sequência tão boa de resultados fora de casa nesta Série B: são três jogos seguidos sem perder. O Bahia tem uma das piores campanhas (a 14ª) como visitante desta edição da Segundona: seis derrotas, quatro empates e só dois triunfos.

Ou seja, mais do que manter a série invicta nos dominíos do adversário, o Tricolor tem de apresentar melhora. Antes do duelo desta terça-feira, 13, às 19h15, com o Paysandu em Belém (PA), o time ficou no empate com o Náutico em Recife. No compromisso anterior, em Santa Catarina, nova igualdade, diante do Joinville. Triunfo, só voltando ainda mais na tabela: 3 a 0 sobre o Avaí em Floripa.

Na noite desta terça, os três pontos podem significar a volta do Esquadrão ao G-4 após 17 rodadas. A última vez em que o Bahia figurou no grupo de acesso foi há três meses.

Para isso acontecer, a equipe tem de conseguir seu terceiro triunfo como visitante nesta Série B e torcer por outros três resultados: que CRB (4º, contra o Avaí, em casa, às 19h15), Ceará (5º, como mandante, ante o Sampaio Corrêa, às 21h30) e Londrina (6º, em visita ao Tupi às 19h15) não vençam seus embates.

Confiança

Apesar do desempenho ruim no geral em jogos fora de casa e de o Paysandu ser um adversário tradicionalmente forte quando atua em Belém, o volante Luiz Antônio não tem dúvida ao traçar a meta para esta terça. "O objetivo é a vitória. A gente sabe que será um jogo difícil, complicado. O time do Paysandu vem em evolução e jogar aqui é complicado porque tem a torcida, campo grande, pesado. Mas a gente vai buscar a vitória", disse, antes de ponderar o óbvio: "Se não vier a vitória, é como o professor falou no último jogo: é ter o empate, porque empatar fora é melhor que perder".

Sobre a reação nas últimas partidas do Bahia, que está há seis rodadas invicto - melhor marca da equipe nesta Segundona - Luiz Antônio falou sobre evolução tática: "Vivemos um momento bom. Estamos buscando cada vez mais ficar compactados, ter uma forma de jogo, ter ideal. Isso está sendo bom pra gente. Estamos conseguindo mostrar um Bahia diferente. Vamos continuar com essa sequência e levar o Bahia para a frente, que é o mais importante".

Após a igualdade com o Timbu em Recife, no último sábado, a delegação tricolor ficou na capital pernambucana até esta segunda, 12, quando finalmente partiu para Belém.

Incorporados ao grupo, o volante Yuri será opção no banco e o meia Renato Cajá, que cumpriu suspensão na rodada passada, retoma o lugar de Régis. Na lateral esquerda, Moisés - que disputou todos os jogos da série invicta e foi expulso diante do Náutico - dá lugar a João Paulo Gomes.

