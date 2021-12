Fora de casa , Bahia quer se manter 100% contra Vasco

Nascido em Ramos e criado em Bangu, o volante Renê Júnior mandou recado a quem acha que o Bahia estará desamparado neste domingo, 21, no Rio de Janeiro, para encarar o Vasco pela segunda rodada do Brasileirão: “Falei com uns parceiros pra reservar uns ingressos porque a ‘negada’ vai descer”.

Além da galera de Renê, parentes e chegados de Juninho e Matheus Peixoto, os outros cariocas da delegação tricolor que viajou à capital fluminense, também deverão marcar presença na matinê das 11h em São Januário – isso sem contar os milhares de torcedores do Esquadrão que moram no Rio e costumam prestigiar o time nos jogos por lá.

Só uma cidade tem tantos representantes no grupo de 22 jogadores selecionados para enfrentar o Cruzmaltino: Salvador. Os 16 demais atletas da lista nasceram cada um em um local diferente.

Mas não é só o fato de contar com caras que conhecem a área que faz o Tricolor entrar confiante para a partida. A primeira razão para acreditar num bom resultado é óbvia: a boa fase da equipe, que venceu 10 dos últimos 16 jogos disputados (com apenas duas derrotas) e, na rodada inaugural da Série A, sapecou um histórico 6 a 2 para cima do Atlético-PR na Fonte Nova.

Outro motivo é o próprio desempenho recente do time quando joga no Rio Janeiro. Nas últimas quatro vezes em que participou da elite do futebol nacional (2011 a 2014), o Bahia foi à Cidade Maravilhosa em 12 oportunidades. E venceu mais do que perdeu. Foram cinco triunfos, quatro derrotas e três empates. Diante do adversário desta manhã, o retrospecto é ainda mais alentador: dois jogos, com um triunfo e uma igualdade.

No geral, pelo Brasileirão, são 35 confrontos históricos, com 11 sucessos tricolores, nove do Vasco e 15 empates. Mesmo no Rio a vantagem é do Esquadrão: seis triunfos a cinco e 10 igualdades.

Porém...

Mas é claro que existem sempre os poréns. O mais relevante deles diz respeito ao foco de momento do time comandado por Guto Ferreira. Com a decisão da Copa Nordeste – quarta-feira, contra o Sport, numa Fonte Nova já com todos os lugares ocupados – batendo à porta, o treinador tomou a decisão de poupar atletas.

O meia Régis e o zagueiro Lucas Fonseca nem viajaram com o grupo. Além disso, Guto avisou que também pode deixar alguns dos seus principais jogadores no banco. A compensação é que o lateral esquerdo Armero e o volante Edson, que se ausentaram por suspensão do jogo de ida da final da Copa do Nordeste, na última quarta, retornam.

“Vamos colocar uma equipe competitiva, à altura do Bahia. As duas competições são importantes, mas, como estreamos bem [na Série A], de repente podemos correr um risco maior”, explicou o técnico.

No Vasco, é certo que vai haver novidade. Dos dois zagueiros contratados nesta semana, um vai estrear como titular. Ambos foram relacionados, mas Paulão deve começar a partida e Breno ficaria como opção no banco.

Quem corre o risco de perder a posição é o meia Nenê, principal destaque do time, mas que atravessa uma queda de rendimento nos últimos jogos. O canhoto fez seu gol mais recente ainda em março.

Vasco x Bahia - 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Quando: Domingo, 21, às 11h

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (trio de São Paulo)

Vasco - Martín Silva, Gilberto, Rafael Marques, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Guilherme C. (Nenê) e Yago Pikachu; Mateus Vital e Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Éder e Armero; Renê Júnior, Edson, Juninho e Allione; Zé Rafael e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

