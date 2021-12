Fora da ordem: Bahia em 1º pega lanterna que tem mais pontos

Em jogo que marca a reestreia de Joel Santana, que inicia a sua quarta passagem pelo Bahia, o tricolor recebe, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Vitória da Conquista. E, como diria o tricolor assumido Caetano Veloso, "alguma coisa está fora da ordem". Isso porque o Bahia, que é líder de seu grupo, tem campanha inferior à do Conquista, lanterna da outra chave.

Com cinco pontos em quatro jogos, o tricolor encabeça o Grupo 2 mesmo tendo saldo negativo de dois gols.

No Grupo 3, o Conquista está na ponta de baixo da tabela, com a mesma pontuação do tricolor, mas com saldo negativo de apenas um gol.

A distorção é consequência do regulamento esdrúxulo desta segunda fase do Campeonato Baiano de 2013, na qual os times se dividem em duas chaves e enfrentam os quatro componentes do grupo ao qual não pertencem.

Ou seja, as equipes do Grupo 3 têm se mostrado superiores. Somando-se os pontos de todas, chega-se a 31. Já no Grupo 2, a mesma soma resulta em número bem menor: 13 (Na conta, não está computado o jogo de ontem, entre Botafogo e Vitória).

"Não sei se há um grupo mais forte ou mais fraco. Não fiz essa análise. O que eu tenho certeza é que todos os nossos adversários estão nos impondo muitas dificuldades. Então, temos de estar atentos", avisou o goleiro Omar.

Reserva, ele segue com a camisa 1 por conta da contusão do titular Marcelo Lomba, que levou 18 pontos por conta de um corte no supercílio direito.

"Estou sempre preparado para ajudar o Bahia e pretendo fazer isso no domingo (hoje)", disse ele, que consegue ver evolução no time após o triunfo sobre o Maranhão, pela Copa do Brasil: "Acredito que entramos numa fase crescente".

"Não sou mágico"

Quem tem absoluta noção de que as coisas não serão fáceis é o técnico Joel Santana, que assumiu oficialmente na sexta-feira o comando do Bahia pela quarta vez em sua carreira.

"Está claro que há alguma coisa errada. Não é normal um time como o Bahia perder um clássico da maneira que perdeu", afirmou o treinador, que ponderou: "No futebol, não existe receita de bolo. E eu também não sou mágico".

Experiente, ele projeta recolocar tudo em perfeita ordem usando de sua lábia: "Vou conversar com todo mundo. Funcionários, diretoria e principalmente com os jogadores. Conheço-os bem, há respeito na nossa relação e vamos botar as coisas no lugar certo".

E a aposta do próprio Joel é na sua estrela. "Estou há 30 anos nessa vida e geralmente me chamam pra consertar times em situação difícil. Vou fazer o melhor e, como das outras três vezes em que passei por aqui, deixarei o Bahia campeão".

A árdua tarefa de reconstrução da equipe começa hoje, embora Joel ainda não tenha tido tempo de fazer muito. "Estou há três dias sem dormir, só resolvendo coisas burocráticas", lamentou na sexta-feira, antes de comandar, ontem, seu primeiro treino no Fazendão.

adblock ativo