Fora da lista da Caixa, Bahia ainda tenta acordo com banco

O Bahia busca nos bastidores o patrocínio da Caixa Econômica Federal ainda para 2016. Nesta terça-feira, 19, o banco anunciou os clubes com os quais já fechou: Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro, Atlético-PR, Coritiba, Sport, Vitória, Chapecoense, Figueirense e CRB.

Segundo o vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, dirigentes foram nesta terça a Brasília para pedir ajuda ao ministro Jaques Wagner e à presidente Dilma Roussef na negociação. O clube já obteve as certidões negativas necessárias para obter a parceria.

Caso consiga, a Caixa, que pagaria R$ 6 milhões por ano, viraria seu patrocinador máster, e a marca da construtora MRV - com a qual tem contrato de R$ 180 mil mensais até o fim de 2016 - passaria a ocupar outro espaço na camisa de jogo.

Via assessoria de imprensa, a Caixa afirma que negocia no momento com Corinthians, Atlético-GO e Vasco. Desta forma, classifica um acerto com o Bahia ainda este ano como "improvável". O limite de Investimento anual no futebol gira em torno de R$ 120 milhões, dos quais 70% já têm destino reservado.

