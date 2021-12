Fonte Nova diz que preços não serão reajustados nesta quinta

A assessoria de comunicação da Arena Fonte Nova emitiu nota, na tarde desta quinta-feira, 11, informando que não haverá reajuste nos preços de alimentos e bebidas para o jogo entre Bahia e Flamengo de Guanambi, às 20h30, pelo Campeonato Baiano.

O consórcio que administra o estádio informou ainda que haverá uma reunião na próxima semana entre Bahia e Fonte Nova, assim como outras partes interessadas, para tratar das possibilidades de reajuste para a temporada 2016.

A concessionária também esclareceu que "a política de preços desses itens é definida pela empresa que venceu a exploração do serviço, dentro dos limites estabelecidos no contrato".

A polêmica começou quando o presidente Marcelo Sant'Ana foi ao Twitter para criticar o consórcio da Fonte Nova pela relação enquanto parceiros. O mandatário tricolor, no entanto, não revelou quais eram os motivos da reclamação.

Segundo apuração de A TARDE, o consórcio pretendia realizar um reajuste nos preços de comidas e bebidas a partir do jogo desta noite. A reclamação do presidente seria porque a Fonte Nova não teria consultado o clube, que tem participação nos lucros do serviço, sobre a nova política de preços.

adblock ativo