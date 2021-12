“Foi uma das melhores partidas que nós fizemos", elogia Roger Machado

Após o triunfo do Bahia diante do Grêmio, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 16, o técnico Roger Machado tratou de elogiar a atuação da equipe, e comemorou a postura dos jogadores logo após as partidas onde o tricolor deixou a desejar.

“Foi uma das melhores partidas que nós fizemos. O nível de concentração não baixa por si só. Ele está ligado ao desgaste. O jogo contra o São Paulo foi jogado em alta intensidade, jogo de desgaste cognitivo. Tomamos 2400 tomadas de decisão por dia. O jogador toma 2800 em noventa minutos. Isso faz diferença. Concentração baixou e cobrei dos atletas e foi isso que salientei. Esse é o nosso time”, disse Roger.

O técnico ainda ressaltou as orientações à Marco Antônio, meia que foi responsável pela jogada individual resultando no pênalti e consequentemente no gol de Arthur Caíke.

“Marco [Antônio], eu dizia que precisava evoluir, precisava mostrar nos treinos, números. A parte ofensiva sei que… Hoje ele nada mais fez do que faz todo dia no treinamento. Pegou a bola no fundo e vai para cima do adversário, em 90% das vezes, ele tem vitória pessoal. O que faltava era o compromisso defensivo. Ele me mostrou, nessas três semanas, quando conversei com ele, mostrei números, que, comparando com jogadores da posição dele, que colegas trabalhavam com números de sprints quatro, cinco vezes maiores que ele, ele precisava evoluir”, comentou.

O elenco do Bahia agora tira o pé do acelerador da maratona das últimas semanas, e segue treinando para receber o Ceará, em casa, na segunda-feira, 21, às 19h30, pela 27ª rodada.

