"Foi um jogo de igual para igual", diz Dado Cavalcanti sobre derrota do Bahia para o Fortaleza

Diante da derrota para o Fortaleza (2 a 1), neste sábado, 3, no Castelão, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, o técnico do Bahia, Dado Cavalcanti, avaliou que o time fez um jogo de igual para igual com o Fortaleza.

O Tricolor saiu atrás no primeiro tempo, após belo chute de Matheus Jussa, e buscou empate no finalzinho, com Gilberto. Só que a equipe seguiu com desempenho irregular e, no segundo tempo, sofreu o gol de David que definiu a partida.

“Primeiro entendo a junção dos três jogos que perdemos. Mas separo os três jogos, foram bem diferentes. O jogo de hoje tivemos dificuldade, como tivemos em outros momentos, mas foi um jogo de igual para igual. Não dá para isolar o contexto de criação. Foi um jogo decidido nos detalhes. Não demos espaços para o adversário, o adversário não deu espaços para a gente. Foi um jogo falado até demais. Descaracterizo com os outros dois jogos. Dos jogos que perdemos, esse foi o que melhor nos portamos. Infelizmente o resultado nos fugiu nos detalhes”, avaliou o técnico.

Dado reclamou da arbitragem e viu falta de David em Nino no lance do segundo gol do Fortaleza.

“O jogo foi disputado, enfrentamos um adversário que se fechou bem, marcou melhor que no jogo passado, tivemos mais a boal que no jogo passado e tivemos menos espaços. Foi um jogo muito igual. O detalhe fez a diferença. Infelizmente o detalhe veio de um erro de arbitragem. Foi claro a falta de David e Nino. Ele marcou vários lances assim do Gilberto. Infelizmente não marcou o de David. Mas não vou transferir a responsabilidade da derrota. Poderíamos ter mais controle de jogo, uma performance melhor. Infelizmente um detalhe fez a diferença”, disse.

