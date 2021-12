"Foi mérito do Martinez", diz Barroca sobre derrota do Bahia

Como o técnico Caio Júnior, que cumpre pena imposta pelo STJD de quatro jogos de suspensão, não pôde frequentar o banco de reservas no jogo do último sábado, 18, contra o Náutico, o auxiliar Eduardo Barroca assumiu o comando do Bahia mais uma vez.

Para o auxiliar, que viu de perto o tricolor sofrer o gol da derrota aos 42 minutos do segundo tempo, o revés sofrido em Recife não apagou a atuação que avaliou como positiva da equipe baiana.

"Eu, como estava na beira do campo, não sei dar essa resposta agora. Acho que a gente fez uma grande partida. Nossos dois zagueiros jogaram muito bem, Neto estreou bem e Victor se comportou bem na lateral esquerda. Todo mundo jogou bem. Foi mérito do Martinez que acertou um chute de muito longe em um lugar que só poderia entrar ali", disse Barroca.

Eduardo disse ainda que, após a partida, nos vestiários dos Aflitos, os jogadores do elenco tricolor manifestaram descontentamento para com a má fase do clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

"O que eu te digo é que tem tristeza no vestiário. Os jogadores estão percebendo que o trabalho está sendo feito e a gente está evoluindo. Quando o resultado não vem, eles ficam desanimados", finalizou.

