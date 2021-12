"Foi inevitável", diz Dado sobre promoção de Thiago ao time profissional do Bahia

Após 10 dias desde a estreia no comando técnico do Bahia, na derrota por 2 a 1 contra o Internacional, o treinador Dado Cavalcanti fará a sua segunda partida sob o comando do Bahia, na noite desta quarta-feira, 6, diante do Grêmio, em Porto Alegre.

Em entrevista na manhã desta terça-feira, 5, o professor comentou sobre as mudanças realizadas no time, entre elas, a promoção de atletas do time sub-20, como os atacante Marcelo e Thiago, esta última alvo de criticas por parte da torcida após o atleta desfalcar o Esquadrãozinho no segundo jogo da final da Copa do Brasil da categoria, onde o tricolor ficou com o vice-campeonato.

"São dois jogadores que se destacaram na temporada do sub-20. O Thiago, inclusive, acabou sendo artilheiro da Copa do Brasil. Já havia uma necessidade e um interesse meu em contar com eles há mais tempo, tomei um cuidado para não desfalcar a nossa equipe sub-20, foi inevitável a vinda do Thiago antes, por entender que ele trará uma perspectiva diferente ao time. É um jogador de fundo de campo, de velocidade, de muita agressividade, que, às vezes, nos falta em alguns jogos", explica.

"O Marcelo talvez passe por uma adaptação ainda maior, por ser mais jovem, jogou menos, tem menos experiência mas são dois jogadores que o Bahia conta não só para a sequência dessa temporada, mas com uma perspectiva de evolução para que eles cheguem mais bem adaptados ao time profissional", completa.

Avaliando positivamente o intervalo entre as partidas na Série A, algo raro neste calendário do futebol brasileiro da temporada 2020-21, Dado ressaltou a importância do tempo que teve para trabalhar suas ideias com o grupo.

"Foi importante para uma condição do trabalho de correção. As mudanças sugeridas de uma partida para outra, elas requerem tempo para um amadurecimento da ideia dos jogadores em campo. O tempo foi importante para reforçar algumas ideias de jogo, corrigir alguns erros cometidos no jogo passado para que isso não venha ser recorrente", declara.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

adblock ativo