Autor dos dois gols da vitória do Bahia em cima do Paraná, no último sábado, 13, em Pituaçu, o meia Vinicius se diz focado para o confronto contra o Botafogo pela 30ª rodada do Brasileirão, neste sábado, 20, às 16h, no estádio Nilton Santos, na capital carioca.

"É um jogo difícil que a gente fala no futebol, que é um jogo de seis pontos. Ontem, eles empataram e ficaram a um ponto de nós. É um concorrente direto no campeonato. Nós jogamos contra o Botafogo a pouco tempo, em outro campeonato, que acabamos perdendo nos 90 minutos, mas a gente sabe que temos totais condições de ganhar", comentou.

Reserva nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro e responsável pelo triunfo no jogo contra o Paraná, Vinicius garante estar preparado caso o técnico Enderson Moreira resolva utilizá-lo como titular contra o Botafogo.

"Sinceramente, todo jogador quer jogar, mas no decorrer da minha carreira eu aprendi que o importante é o grupo, respeitar o momento. Como todos sabem, o Ramires deixou de ser uma promessa e hoje é uma realidade e está em um momento fantástico. Claro que, se o Enderson optar, eu vou estar preparado", ressaltou.

No primeiro semestre, o meia foi dono de uma dança polêmica, que gerou até uma certa provocações com o rival durante o Campeonato Baiano. Depois dos gols marcados contra o Paraná, Vinicius estreou uma nova coreografia.

"A gente, antes da gravação do GIF, sempre pensa em fazer algo novo, algo bem legal. Foi de surpresa, não estava planejada não. Tem também alguns atletas que colocam música antes dos jogos, ficando dançando no vestiário, e sempre a gente pega alguma coisa deles para depois fazer no campo”, concluiu.

Lorena Murici* | Fotos: Felipe Oliveira | EC Bahia "Foi de surpresa, não estava planejada", diz Vinicius sobre dança

*Sob supervisão da editora Lhays Feliciano

