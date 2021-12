Flávio quer fazer bom jogo contra o Flamengo para garantir titularidade

Com o Bahia sem vencer há sete partidas – cinco pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil – o clima está pesado no Fazendão. As cobranças por triunfos têm aumentado a cada rodada, o time não consegue fazer gols. Até Roger Machado reconheceu que tem faltado tranquilidade aos atletas na hora de definir as jogadas. Mas, em meio ao caos, um jogador tem motivos pra comemorar: Flávio.

O volante comemora não apenas a sequência de jogos – contra o Flamengo,neste domingo, 2, às 16h, será a terceira consecutiva – mas também a oportunidade de atuar na posição de origem – foi improvisado por diversas vezes como lateral direito desde que desembarcou no Fazendão em 2018.

“Sempre frisei que, independentemente da posição, queria estar dentro de campo ajudando. [Roger] Precisou de mim muitas vezes como lateral, em nenhum momento disse que não iria jogar. Todos sabem que sou volante. É muito bom estar na [minha] posição. [Agora é] Fazer um grande jogo [contra o Flamengo] para me credenciar ainda mais, me manter no time e ter uma sequência, que é o que todo jogador quer”, desejou.

Flávio começou a ganhar mais oportunidades no meio de campo por conta da contusão de Elton, já que a vaga deixada por Douglas Augusto – vendido para o PAOK, da Grécia – foi ocupada pelo garoto Eric Ramires.

Com apenas um gol marcado com a camisa tricolor, Flávio revelou que tem se cobrado para ter um melhor desempenho ofensivo, aparecer mais na área e, quem sabe, até balançar as redes. Por enquanto, não marcou pelo Bahia.

“Me cobro, todos se cobram. A gente se cobra pelo Gilberto, pelo Fernandão. Os atacantes... as bolas não têm chegado. Se pintar uma oportunidade, espero estar tranquilo para fazer o gol e ajudar o Bahia”, contou.

