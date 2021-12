Flávio garante 'briga sadia' por posição no meio tricolor

Titular na última rodada, Flávio vem ganhando espaço no meio tricolor. Na última partida contra o Paraná Clube, em Pituaçu, o volante jogou no lugar de Nilton. Para o confronto contra o Botafogo neste sábado, 20, às 16, no Rio de Janeiro, é possível que o atleta volte a aparecer entre os 11 principais.

"A gente trabalha para jogar. Eu trabalho para jogar. Nilton trabalha para jogar. Independente, volante, lateral, zagueiro, todo mundo quer jogar. Mas sempre respeitando o companheiro com essa briga sadia, todo mundo se respeitando nos treinamentos. Isso é importante. Todo mundo chegar no jogo e estar preparado para jogar. Quem o professor escolher ali vai dar conta do recado", comentou.

Este ano, Bahia e Botafogo já se enfrentaram três vezes. O primeiro confronto foi lá no primeiro turno do Brasileirão, quando as equipes empataram em 3 a 3. Já o segundo jogo foi na partida de ida pelas oitavas de final, que terminou em 2 a 1 para o tricolor, que perdeu para o Botafogo pelo mesmo placar no jogo de volta. No sábado, será a quarta vez que as equipes vão se encontrar em 2018.

"Sabemos das qualidades do Botafogo e dos defeitos também. A gente tem que estudar ao máximo para não ser surpreendido no sábado. Sempre que dá, e é possível, o professor procura mostrar vídeo e passar as informações do adversário", afirmou o volante.

Analisando o adversário, Flávio mostrou uma certa preocupação com a linha de frente alvinegra. O ataque do Botafogo fez seis gols no Bahia este ano.: dois deles do atacante Kieza, ex-jogador do Esquadrão.

"O Botafogo é uma equipe muita rápida, com atacantes de ponta muito rápidos. Tem o Kieza ali na frente que todo mundo conhece, que tem muita qualidade e é um grande jogador. Precisamos estar bem atentos nesse quesito deles", finalizou.

Bahia é o 13º na tabela com 34 pontos, três à frente da zona de rebaixamento. O Botafogo é o 12º, com 35 pontos.

adblock ativo