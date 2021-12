Flávio exalta disputa por posição: "Vai elevar o nível e quem ganha é o Bahia"

Após uma chegada sob desconfiança da torcida tricolor por conta da origem rubro-negra, o volante Flávio se tornou um dos destaques do time de Roger Machado. Dupla de Gregore, também querido pela torcida, o jogador foi o escolhido para entrevista coletiva da manhã desta segunda-feira, 21 no CT Evaristo de Macedo.

De acordo com o volante, titular da equipe antes da paralisação dos jogos, o período afastado dos companheiros e sem os treinos, adaptados para serem realizados em casa, foi de muito sofrimento.

"Envolve muitos fatores, ficar longe do CT, longe dos companheiros, eu sofri muito nesse período, vejo a Cidade Tricolor como minha casa e de uma hora pra outra tivemos que nos privar de frequentar esse ambiente. Ter que se adequar aos treinamentos em casa, então ficar longe foi muito difícil", lamentou.

Sobre o retorno aos jogos após cerca de três meses, o volante deixou claro sua vontade em voltar a atuar, porém ressaltou o importância da segurança na volta as partidas e a necessidade de um tempo para recuperar o ritmo.

"Eu sou bem consciente em relação a volta do futebol. Eu quero muito que volte, é um desejo pessoal meu e acredito que de todos jogadores, mas tenho a ciência que tem que ser com segurança, se for pra voltar em agosto, com segurança, que volte. Eu acho mais importante agora é privar pela saúde de todos, seja em agosto, setembro ou outubro. Se for para voltar apressando as coisas, passando por cima dos órgãos de saúde, dos responsáveis, eu não aceito, não vejo como ter segurança, que a volta ocorra quando tudo estiver amenizado, aí sim nos sentiremos seguro", conta.

"Se fala muito disso, sobre os treinos na pandemia para retornar inteiro, mas sabemos que só vamos recuperar nosso nível 100% jogando, mas faremos o possível para sentir o mínimo possível nesse retorno", completou o jogador sobre o ritmo de jogo.

Concorrência na posição

Flávio também falou sobre os novos companheiros. Mesmo sem a contratação de atletas durante o período da pandemia, o elenco principal do Bahia terá caras novas em seu retorno. Com o fim da equipe sub23, alguns atletas foram promovidos ao time comandado por Roger Machado, entre os atletas, dois volantes, Edson e Ramon.

"Fico muito feliz, isso vai elevar meu nível, com certeza. O Ramon, Edson e o Elton, que se recuperou agora de lesão, fiquei muito feliz. Tinha dia que eu o via no Departamento Médico (DM), sofrendo, querendo treinar com a gente, a disputa vai elevar o nível de todos e quem tem a ganhar é o Bahia", comemora.

adblock ativo