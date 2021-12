Flamengo confirma contratação do meia Gabriel

O Flamengo anunciou, por meio do seu site oficial, a contratação do meia Gabriel do Bahia, uma das revelações do último campeonato brasileiro. O Rubro-negro carioca adquiriu, por meio de parcerias com investidores, 50% do passe do jogador.

Segundo o site do Flamengo, a chegada do jovem meia de 22 anos do Bahia "segue a filosofia da diretoria de investir em jovens talentos com o objetivo de rentabilizar o futuro do clube". O jogador chega ao Rio de Janeiro ainda neste final de semana para exames médicos e assinar o contrato.

adblock ativo