Fla adquire maior parte dos bilhetes destinados à torcida visitante

O confronto entre Bahia e Flamengo no domingo, 1º, às 16h, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, promete casa cheia na Arena Fonte Nova. De acordo com a parcial divulgada pela assessoria do Tricolor, até o início da noite, foram comercializados um total de 36 mil ingressos para o embate.

Na busca pela reabilitação, o treinador do Esquadrão, Roger Machado, garantiu que o apoio da torcida será fundamental para findar o jejum de 7 jogos sem vencer. Em contrapartida, o Flamengo também vem há exatos 7 partidas, mas de invencibilidade dentro da competição.

Para a torcida do Rubro-Negro carioca, foram destinados cerca de 4 mil ingressos. No entanto, segundo a assessoria da Arena Fonte Nova, uma grande parcela dos bilhetes visitantes foram adquiridos pelo próprio Clube de Regatas Flamengo. Assim, muitos adeptos que tinham a intenção de comprar as entradas pelo site da arena se frustraram ao encontrá-los esgotados.

