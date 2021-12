"Fiz mal a mim mesmo", diz novo contratado sobre passado

O Bahia oficializou na última segunda-feira, 27, a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Santos. O jogador de 25 anos, que já vinha treinando no Fazendão, foi apresentado oficial na manhã desta terça-feira, 28, no Fazendão.

Baiano de Jequié, Guilherme começou sua carreira profissional no Vasco, de onde se transferiu em 2008 para o Almería, da Espanha. Após três anos no futebol espanhol, o lateral voltou ao futebol brasileiro, onde teve passagens por Atlético-MG, Figueirense, Santos e Atlético-GO, sem conseguir se firmar nessas equipes, especialmente devido a problemas extra-campo.

Segundo Guilherme, a oportunidade no Bahia é vista como um chance de recomeço.

"Nunca tive fama de má pessoa. Se fiz mal, foi a mim mesmo. Deixei muita oportunidade passar. Você acaba recebendo muito dinheiro, perde o equilíbrio emocional. Não tinha nada a ver com balada. Sou casado, tenho filho. Sou muito nervoso, temperamental. Preciso aprender a ter paciência. Se não passa a imagem de uma pessoa que não sou. Mas agora minha família está mais próxima, sei que tenho potencial. Além disso, minha mãe é torcedora do Bahia, alguns amigos também".

O jogador também fez questão de agradecer a oportunidade dada pelo técnico Marquinhos Santos.

"Bom saber que tem gente que ainda acredita no lado profissional. Agora, é agarrar a chance com unhas e dentre para recomeçar do zero. As vezes você se sente até meio perdido, sei que ele quer me resgatar. Me senti feliz, até falei com minha mãe. Espero que possa agradecer a ele dentro de campo".

