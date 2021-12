Fim da novela: Bahia acerta contratação de meia paraguaio por R$ 2,3 milhões

Após uma longa novela, o Bahia acertou, neste domingo, 28, a contratação do meia paraguaio Óscar Ruiz, de 29 anos. Após aceitar a pedida de R$ 2,3 milhões do Cerro Porteño, clube do jogador, o Tricolor aguarda pelo atleta nesta terça-feira em Salvador.

De acordo com o jornalista Bruno Pont, da ABC TV, do Paraguai, o clube baiano vai adquirir 50% dos direitos do atleta, que terá vínculo com o Esquadrão até o fim de 2023. A transferência foi confirmada pelo empresário do atleta, Régis Marques Chedid, através do Twitter, onde agradeceu ao clube pelo empenho nas negociações.

Quero agradecer ao presidente e diretores do @ECBahia pela paciencia e esforço !!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — regis marques chedid (@regis_marques_) March 28, 2021

Revelado pelo Libertad-PAR, Óscar Ruiz vestirá a camisa de um clube fora do Paraguai pela primeira vez. No país, já atuou pelo General Caballero, Guarani, Rubio Nú, Deportivo Capiatá e Sportivo Luqueño, e Cerro Porteño, onde atua desde 2017.

