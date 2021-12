Filho de flamenguista, Raul comemora boa atuação contra Fla

Uma mãe fanática, um dilema constante e um pedido sincero. Três elementos que compõe a curiosa história do lateral Raul, destaque do Bahia no Brasileirão 2013 e um dos melhores jogadores na partida ante o Flamengo, na última quarta.

O enredo passa diretamente pelo nome do atleta. Seu batismo foi escolhido em homenagem ao goleiro Raul Plassmann, que fez sucesso em uma das melhores formações rubro-negras na história, com Zico, Nunes & Cia..

Os irmãos do lateral seguem a mesma tendência de idolatria do time da Gávea. Um se chama Leonardo, por conta do canhoto do Flamengo na década de 1990, e as outras duas Kátia e Flora, alusivas a ex-jogadoras de vôlei que atuavam no clube carioca à época do nascimento da dupla.



"Ainda tem o caçula que quase saiu diferente, mas minha mãe conseguiu driblar no último momento. Meu pai estava cansado dessa história de só homenagear flamenguistas, até porque torce pro Botafogo, e resolveu que ia colocar outro nome. Minha mãe então fez um truque. Disse pra colocar o nome do meu pai nele, e o menino virou Florisvaldo Júnior. Mas aí todo mundo só chama ele de Júnior e, por tabela, ficou uma homenagem ao lateral do Mengo", conta Raul, aos risos.

A paixão de Dona Isabel Cristina pelo Flamengo define os rumos na casa do lateral tricolor. Natural de Poço Verde, interior de Sergipe, ela fez questão de ir ao jogo na Arena Fonte Nova, ainda que titubeante pelo dilema que a acomete: mãe ou torcedora?

Apesar da dúvida de Dona Isabel, no fim, porém, prevaleceu o sentimento de matricarca, embora tenha feito uma exigência ao filho boleiro como condição ao apoio.

"Nessas horas seu amor pelos filhos fala mais alto. Na Fonte Nova, minha família foi toda vestida de Bahia, aliás quase toda a cidade foi para o jogo (risos). Dona Isabel só pediu que eu conseguisse uma camisa de um jogador deles. Pedi no final do jogo para o meia Carlos Eduardo e ele me conseguiu. Ela ficou duplamente feliz. Pelo jogo e pelo presente", brinca Raul.

Bom momento - Contratado pelo tricolor junto ao Vitória da Conquista, ao fim do Baianão, Raul já se diz adaptado ao tricolor. Até aqui foram sete jogos com a camisa do Bahia, sendo cinco como titular absoluto da posição, após desbancar o prata da casa Jussandro. Raul ainda não recebeu nenhum cartão amarelo, mesmo atuando muito na defesa.

Na última partida, em que contou com o coração dividido da mãezona, Raul deu uma assistência, no terceiro gol, marcado por Marquinhos Gabriel. "Nunca tive medo de entrar em clube grande, pois não é uma coisa minha ter medo. Tinha preocupação de não dar certo ou demorar para me adaptar. Falam muito que o time do Bahia era rachado, isso e aquilo, mas aqui dentro todos são amigos e me acolheram muito bem", diferencia.

O lateral também faz questão de elogiar o bom momento do time de Cristóvão, além de almejar novas conquistas no campeonato."Temos um grupo muito coeso e com grandes chances de chegar longe no torneio. Tem torcedor que já fala em título e Libertadores, ainda é cedo. Mas saber que estamos brigando com força nos dá muito estímulo".

adblock ativo