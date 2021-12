'Ficar sem jogar é muito ruim', diz Souza sobre reserva

Souza ficou de fora do time considerado titular quando o comando técnico do Bahia estava nas mãos de Sérgio Soares. A torcida tricolor cobrava a presença do jogador em campo na esperança do bom futebol do meia voltar a fazer a diferença. Ele era apenas mais uma opção no banco de reservas. Mas após a chegada de Charles Fabian as coisas começaram a melhorar para o volante.

Em entrevista nesta quarta-feira, 28, no Fazendão, Souza falou sobre o apoio dado por Charles. "Ficar sem jogar é muito ruim. Quando voltamos a entrar em campo, a alegria vem no dia a dia e, também tudo isso eu devo ao apoio que Charles me deu. Ele disse que contava comigo, que sabia das minhas condições e do meu potencial dentro do grupo. Cada dia venho trabalhando, conquistando o meu espaço e acho que isso traz toda a felicidade para um jogador de futebol", afirmou o volante.

O Bahia segue em preparação para o duelo contra a equipe do Botafogo, no sábado, 31, no estádio Engenhão, às 16h10 (horário da Bahia). Para isso, o volante destacou que as próximas partidas são verdadeiras finais. "Estamos agora em seis decisões na Série B e, temos que estar preparados para cada jogo. Esse confronto agora será mais uma partida que precisamos vencer, disseo meio-campo..

Questionado se a equipe do Bahia estaria preparada para enfrentar o atual líder da Série B, Souza não exitou em falar sobre a atenção nesta partida. "Sabemos que é uma equipe que, nos contra-ataques, é muito forte. Temos que marcar, porque é jogo de time grande. Assistimos 30 minutos de vídeo e já sabemos da qualidade do adversário", declarou.

adblock ativo