Fernando Schmidt se reúne com jogadores no Fazendão

Um dos primeiros atos de Fernando Schmidt na presidência do Bahia foi um encontro com os jogadores no auditório do Fazendão.

Acompanhado de seu vice-presidente, Valton Pessoa, além de uma comitiva formada com alguns dos nomes da sua nova gestão, Schmidt conversou na tarde desta terça-feira, 10, com os atletas e esclareceu alguns pontos vividos pelo Bahia desde a intervenção judicial que retirou Marcelo Guimarães Filho da presidência tricolor.

"Foi uma conversa muito proveitosa. O capitão Fahel falou em nome dos jogadores e se mostrou receptivo à nova diretoria", afirmou o cartola.

A diretoria que deve acompanhar o novo mandatário já está praticamente formada. Reub Celestino já ocupa a pasta administrativa-financeira, enquanto o advogado Vitor Ferraz será encarregado do jurídico, formando uma parceria com Celso Castro (diretor da Faculdade de Direito da Ufba).

O ex-jogador Osni será responsável por uma função no departamento de futebol, ao lado do diretor Anderson Barros (trazido por Marcelo Filho).

Reforço da Série C

Um dos nomes que tem sido ventilado como provável novo reforço do Bahia é do atacante Assisinho, do Fortaleza, atualmente na Série C do Campeonato Brasileiro.

Assisinho tem 26 anos e nasceu em Juazeiro do Norte (CE). Outros jogadores buscados são o meia Lucca, atleta do Cruzeiro, e o volante Léo Gago, encostado no Palmeiras, na Série B.

Nesta terça, o interventor Carlos Rátis registrou o nome de Fernando Schmidt no cartório de Pessoa Jurídica, tornando oficial sua gestão.

Rátis manifestou também interesse de realizar um diagnóstico-financeiro dos dois meses que ficou à frente do clube. "É importante para analisar o que fizemos durante o período da intervenção", pontua.

