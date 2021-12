Fernando Schmidt ameaça acionar responsáveis

O novo presidente do Bahia, Fernando Schmidt, disse que trabalha para "responsabilizar os culpados por causar danos a gestão do clube".

A declaração foi dada após o presidente ter acesso a auditoria da empresa Performance, que explicitamente aponta a gestão do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho como responsável pelo crime de apropriação indébita, ao não recolher o INSS dos funcionários. O débito do Bahia nesta ordem é de R$ 23,3 milhões.

"Se o Ministério Público Federal indiciar os responsáveis por crimes contra o Bahia, nós vamos entrar com ações para que o clube seja devidamente reembolsado em todos os prejuízos. Os culpados não podem passar impunes. Esta é a principal preocupação de todos os sócios que nos procuram", disse Schmidt.

O presidente também alertou para o comprometimento de receita gerado pelos adiantamentos de TV feitos por Marcelo Filho - de acordo com a auditoria foram R$ 40 milhões dos direitos de transmissão da Globo, até o ano de 2018.

"Essa gestão temerária pode comprometer nossos passos em relação a contratação de reforços. Porém, vamos tentar criar novas alternativas de receita para sanar o clube e trazer novos jogadores", disse Schmidt.

Expulsão

Ao tomar conhecimento do resultado da auditoria publicada na quarta-feira, 11, em A TARDE, sócios do Bahia afirmaram que vão pedir exclusão de Marcelo Guimarães Filho dos quadros do clube.

Os filiados baseiam-se no artigo 54 do estatuto do clube, que diz ser infração grave passível de exclusão "apossar-se de bens pertencentes ao clube sem autorizações dos órgãos competentes".

Ainda de acordo com o regimento interno, no artigo 23, é de competência do conselho deliberativo do clube instaurar o inquérito que resulte na exclusão do sócio.

"Vamos fazer um requerimento administrativo para o Conselho Deliberativo. Eles vão instaurar um processo com ampla defesa e espaço para o contraditório para que Marcelo Guimarães Filho apresente suas razões para continuar", diz o sócio do Bahia João Paulo Oliveira, também advogado.

