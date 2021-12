Fernando Jorge lança candidatura à presidência do Bahia

As eleições para presidência do Bahia, que ocorrem em dezembro, acabaram de ganhar um novo participante. Ex-presidente do Conselho Deliberativo do clube, Fernando Jorge Carneiro resolveu lançar candidatura própria e irá concorrer pela Associação Bahia Livre (ABL) com Antônio Tillemont, da Integridade Tricolor, como vice.

Especulava-se que a ABL faria alianças com o provável candidato Guilherme Bellintani. Mas, segundo fontes ligadas aos grupos, houve um racha e os acordos foram desfeitos. O grupo Simplesmente Bahia e Revolução Tricolor, do atual presidente Marcelo Sant'Ana e vice Pedro Henriques, ainda não lançaram um candidato.

O prazo para que os candidatos se inscrevam para o pleito é até 3 de novembro. A eleição será realizada no dia 9 de dezembro.

