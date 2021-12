Fernandinho e Willean Lepo são anunciados pelo Bahia

O Bahia anunciou nesta terça-feira, 29, mais dois atletas para reforçar a equipe: o atacante Fernandinho, de 20 anos, e o volante Willean Lepo.

Os jogadores chegam para defender o Tricolor na Série A e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes (categoria sub-23), a partir de junho. Eles já estão no Fazendão e treinam com o restante do elenco.

Fernandinho foi revelado nas categorias de base do Sampaio Corrêa, onde ganhou destaque nacional. Ele defendeu o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois no Brasileirão da Série B 2017.

Já Willean Lepo, revelado pelo Macaé, foi destaque pela equipe no Campeonato Carioca 2018. O volante foi titular em todos os 15 jogos que disputou e assinalou um gol.

Além deles, o Esquadrão já trouxe atletas com perfis semelhantes como o goleiro Fernando Castro, o zagueiro Rafael Ferrugem, o volante Flávio e os atacantes Ítalo e Saldanha.

O Bahia faz estreia no Brasileiro de Aspirantes no próximo dia 14, às 21h15, em Pituaçu, contra o São Paulo.

