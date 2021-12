Fernandão volta ao ataque e Neto assume a lateral

Convicto em suas posições, o treinador Cristóvão Borges chega a ser previsível na hora de montar suas equipes.

Poucas são as mudanças de uma partida para outra, a não ser que hajam situações irreversíveis. Hoje, diante do Grêmio, serão apenas duas modificações no time titular.

O atacante Fernandão volta a liderar o ataque tricolor após ser impedido de atuar ante o Atlético-PR, por força contratual.

O artilheiro tricolor, com cinco gols neste Brasileirão, jogará como homem referência na área, sendo municiado por Marquinhos Gabriel e Wallyson.

A outra modificação do Bahia será na lateral direita. O veterano Neto, 32 anos, assume a vaga aberta por Madson, expulso no último jogo.

Neto está há quatro meses sem atuar como titular no Bahia. Sua última partida nesta condição foi diante do Vitória da Conquista, ainda pelo Campeonato Baiano.

"Quando precisei de Neto, ele soube corresponder muito bem ao chamado. É um jogador de experiência que pode ajudar muito o grupo nas bolas paradas. Tenho convicção que responderá com responsabilidade", disse Cristóvão, dando moral ao pupilo.

Desfalques gremistas

O Grêmio encara o tricolor recheado de desfalques. O veterano meia Zé Roberto e o atacante chileno Vargas estão no departamento médico.

Outros dois desfalques são por suspensão: o atacante Kléber 'Gladiador' e o lateral-direito Pará. "Independente dos problemas, o Grêmio é um time forte. Temos que respeitar e impor nosso jogo", diz Cristóvão.

