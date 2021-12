Fernandão treina e está confirmado contra o São Paulo

Com a presença do atacante Fernandão, o Bahia fez seu último treino na manhã desta terça-feira, 9, no Fazendão, visando a partida desta quarta-feira, 10, às 21 horas, contra o São Paulo, pela sétima rodada do Brasileirão.

A boa notícia foi a presença do atacante Fernandão, que tinha sofrido uma entorse no tornozelo na partida contra o Corinthians, quando foi substituído ainda no primeiro tempo. Fernandão participou normalmente da atividade e está confirmado no time titular do Esquadrão.

Outro jogador que chegou a ser dúvida foi o lateral Madson. Na segunda-feira, 8, Madson se queixou de dores na coxa, mas também treinou normalmente nesta terça e será titular contra o tricolor paulista.

Quem também participou do treino, mas não vai viajar com o elenco, é o volante Hélder, que ainda sente dores no joelho.

Para a viagem a São Paulo, onde o Bahia enfrenta o tricolor paulista na quarta, e a Ponte Preta no sábado, o técnico Cristóvão Borges decidiu levar 21 jogadores.

As principais novidades são as presenças dos atacantes Obina e do recém-contratado Wallyson, que só deve estar pronto para jogar contra a Macaca em Campinas.

Veja lista de jogadores que viajam para as partidas contra São Paulo e Ponte Preta:

GOLEIROS: Marcelo Lomba e Omar

LATERAIS: Madson, Neto, Jussandro e Raul

ZAGUEIROS: Lucas Fonseca, Titi e Diego

VOLANTES: Feijão, Fahel, Fabricio, Rafael Miranda e Diones

MEIAS: Marquinhos, Anderson Talisca e Freddy Adu

ATACANTES: Obina, Souza, Fernandão e Wallyson.

