Fernandão será julgado pelo STJD e pode desfalcar o Bahia

Após ser expulso na partida contra o Flamengo pela Série A do Brasileirão, o atacante do Bahia, Fernandão, será julgado nesta sexta-feira, 30, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O atleta foi enquadrado no segundo inciso do artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que aborda “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. A punição pode ser de um a seis jogos de suspensão.

Fernandão recebeu o cartão vermelho direto no fim do jogo do último dia 4, pela 13° rodada, que terminou 3 a 0 para o Tricolor. Na súmula, o árbitro relatou ter sido xingado pelo atacante. "Expulsei este jogador devido após uma disputa de bola, o mesmo se dirigiu a mim de maneira ostensiva dizendo a seguinte frase; "vai tomar no seu c...".

Logo após ser expulso, Fernandão negou ter ofendido o juiz. O atacante cumpriu suspensão automática e ficou fora do jogo contra o Palmeiras. Se pegar mais de uma partida de pena, ele fica fora do duelo deste sábado, 31, diante do CSA, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

